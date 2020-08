Auguri a Zia Rosina, donna all’avanguardia dal mondo di altri tempi

È il caso di dire: sei di San Salvo se...; sei di San Salvo se conosci in qualche modo Zia Rosina; Zia Rosina anche se poi zia non è per te. Una donna Sansalvese, di una San Salvo di altri tempi, quando San Salvo non era quella che viviamo oggi, altri tempi quando per affetto o per rispetto una persona veniva chiamata Zio o Zia. Non per tutti e non per tutti allo stesso modo, Zia Rosina vista la sua splendida personalità, l’inserimento nella società e la radicazione dell’origine familiare è stata in assoluto la Zia di un po’ tutti i Sansalvesi, quei Sansalvesi di una San Salvo che era già cambiata ma manteneva forti le origini identitarie; un’identità stretta quasi a carattere familiare dove Zia Rosina ti è zia comunque anche se non sei nipote (ps: di nipoti ne ha tanti... anche io lo sono!). Auguri a Zia Rosa che oggi compie gli anni; auguri alla donna, alla madre e nonna, lavoratrice instancabile, di carattere forte e di grande umanità; una donna all'avanguardia dal mondo di altri tempi!