Domani la serata finale dell’ottava edizione del Premio Città di San Salvo – Raffaele Artese

Domani, giovedì 20 agosto 2020 in piazza San Vitale a San Salvo si accenderanno i riflettori per la cerimonia di premiazione dei vincitori della ottava edizione (2020) del “Premio letterario Raffaele Artese-Città di San Salvo” organizzato dal Comune di San Salvo e dal Lions Club cittadino con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e dell’Università D’Annunzio.

Dopo la manifestazione dedicata alla proclamazione dei finalisti (16 luglio), durante la serata conclusiva di premiazione dei vincitori del Premio la Giuria tecnica presenterà i tre romanzi finalisti scelti tra Marta Barone “Città Sommersa” – Bompiani; Desireè Cognetti “Una storia che parla di te” - Dea Planeta Libri; Grazia Di Michele “Apollonia”- Castelvecchi Editore; Marcello Domini “Di guerra e di noi” - Marsilio Editori; Michela Fregona “La classe degli altri” - Apogeo Editore; Francesco Musolino “L’attimo prima” – Rizzoli; Massimo Ubertone “L’estate dello storione” - Apogeo Editore. Contestualmente sarà presentato il romanzo vincitore per la sezione Giuria popolare (formata da Annalisa Preta, Domenico Falcucci, Rosa Gaspari, Clara di Risio, Maria Petrella, Liberata Antinarella, Gabriella Ciavatta, Patrizia Ciurlia, Fernanda Ciurlia, Miranda Marcozzi, Veronica Migliacca, Eraldo Migliavacca, Maria Di Fabio e Miranda Chinni).

Ad arricchire l’ottava edizione del Premio sarà la partecipazione straordinaria della scrittrice e attrice Laura Efrikian. Nel corso della serata intermezzi musicali curati da Michele Taraborrelli.

La premiazione dei vincitori sarà affidata al sindaco, Tiziana Magnacca, all’assessore alla Cultura e presidente del Premio Maria Travaglini, e al presidente del Lions Club San Salvo, Romina Palombo e ad altre autorità lionistiche di zona.

“Ringrazio quanti hanno lavorato alla perfetta riuscita delle serate che hanno preceduto questa premiazione - dichiara il sindaco Tiziana Magnacca - per un appuntamento culturale che si sta affermando per la qualità degli scrittori partecipanti. Il Premio Città di San Salvo consente alla nostra città di proseguire nel percorso di crescita nel sapere”.

Per il secondo biennio consecutivo a San Salvo è stata concessa la qualifica di ‘Città che legge’ quale riconoscimento per l’impegno profuso in maniera continua nelle politiche pubbliche di promozione alla lettura.

Direttivo è costituito da Maria Travaglini (presidente), Francesca Torricella (segretaria), Marianna Della Penna (segreteria aggiunta), Giovanni Artese, Virginio Di Pierro (vice presidente), Antonio Cocozzella, Romina Palombo, Francesco Morasca e Corrado Zara.

Giuria tecnica: Silvana Marcucci, Davide Carulli, Romolo Chiancone, Antonella Spadaccini, Miriam Salladini, Rosaura Biagelli e Laura D'Angelo.

Il Direttivo del Premiosansalvo ringrazia il Comune e il Lions Club cittadino, in quanto fondatori e gestori del Premio e tutti gli sponsor della ottava edizione (Dars Avenue, Con Sapore, Sartoria Filomena Masciotta, Farmacia Di Croce, Farmacia Grifone, Ottica Desiato, Sport Village, Parafarmacia Gallo, Il Tartufo di Ennio, Osteria delle Spezie, Vini San Nicola Pollutri, Farmacia Farmamentis, Wine Bar Casina delle Rose, Cinquina Trasporti e Servizi, Supermercati Raspa Giuseppe, Porchetta D’Addario, D’Agostino Gastronomia, Cantina degli Angeli, Osteria del Padre, Gm Raspa, Broker & Services srl, Farmacia Di Nardo, Casa in Centro, Caseificio 3 Monti, Azienda Agricola Checchia, Oreficeria il Gioiello, Di Pierro Costruzioni, Immagine, Farmacia Leone Magno, Lella Profumi, Eurortofrutticola del Trigno, Re Umberto B&B e Target) che, con il loro sostegno, hanno offerto la possibilità di accrescere l’organizzazione di eventi durante l’anno e di investire sul futuro del concorso letterario, ormai noto e apprezzato in ambito nazionale.

Si ringrazia infine la Protezione Civile Valtrigno per il servizio d’ordine e il supporto logistico.