Nuova e più funzionale sede per il Cse “Il Mosaico”

Riprenderanno il prossimo 1 settembre nella nuova struttura le attività del Centro socio educativo “Il Mosaico" nella nuova e accogliente sede di San Salvo Marina.

In questi giorni sono infatti in corso i lavori predisposti dall’Ufficio manutenzione per adeguare la struttura alle necessità degli ospiti del Cse.

“E’ un progressivo ritorno alla normalità – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per le numerose attività svolte nel settore del sociale e nello specifico per quei nostri concittadini, bisognosi più di altri, di cure specifiche e attenzioni per la serenità delle loro famiglie”.

“Su disposizione del sindaco Magnacca – specifica l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – abbiamo dapprima individuato la sede in via Marco Polo in un’ala della scuola materna, che è dotata di spazi idonei per consentire di far svolgere le attività al Cse, e poi studiato gli interventi utili per favorire l’accesso e il pieno utilizzo dei locali”.

L’assessore spiega, anche in qualità assessore alle Politiche sociali che “si è riprendere subito l’attività del Cse anche raccogliendo le sollecitazioni delle famiglie nel rispetto delle norme anti contagio consigliate dal ministero della Salute”.