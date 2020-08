Scopriamo l'Abruzzo: L'Abetina Selva grande a Castiglione Messer Marino

Il territorio della riserva, esteso circa 800 ha, si sviluppa nel comune di Castiglione Messer Marino ed è suddiviso in tre parti: il bosco di abete bianco, naturale prosecuzione di quello di Rosello, la faggeta e le aree a pascolo. Il bosco è formato da abeti bianchi a cui si associano il faggio, l'acero, il tasso, il tiglio, il frassino maggiore. La zona di pascolo è attraversata dal tratturo "Ateleta-Biferno". La fauna è particolarmente ricca di specie dai piccoli uccelli ai rapaci, dai mammiferi ungulati ai mustelidi e ai rettili. E' facile osservare il gatto selvatico, il cervo, il capriolo e il lupo. Quest'ultimo, proprio per la sua presenza costante,che trova riscontro anche nel nome dell'antico feudo detto della "Lupara", è stato scelto come simbolo della Riserva. Al suo interno, troviamo diversi percorsi escursionistici, aree pic-nic e di sosta e l'antica Chiesa di Santa Maria del Monte.



Per ulteriori informazioni:

Comune tel.0873978831

Abetina di Rosello tel.0872 948444