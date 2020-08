BeCharge: le colonnine per la ricarica elettrica installate da settimane ma non ancora in servizio

A fine giugno il comune di San Salvo aveva annunciato l’installazione di ben 8 colonnine EVG con 16 postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici dislocate su tutto il territorio comunale.

Dopo essere state effettivamente installate però, non sono mai entrate in funzione. L’occasione sarebbe stata succulenta per l’estate sansalvese e per i turisti che avrebbero beneficiato del servizio.

Ci auspichiamo che quanto prima venga attivato questo prezioso servizio.