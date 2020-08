Il commento di Virginio Di Pierro, presentatore e tra i fautori del Premio Letterario Artese

Se la piazza si riempie di libri...

Vedere la piazza cittadina stracolma di gente per un premio letterario ci riempie d'orgoglio. Non succede a Roma, Milano o Bologna ma a San Salvo in occasione della cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del Premio Letterario "Raffaele Artese" Città di San Salvo.

Orgogliosi di una città che legge, di un premio che piano piano è salita alla ribalta nazionale guadagnandosi il rispetto delle più grandi case editrici. Amministrazione comunale e Lions Club possono vantarsi di aver coinvolto una intera cittadina che ha partecipato anche economicamente in una sorta di "azionariato popolare" come lo ha definito il presidente del premio Maria Travaglini. Tanta gente e soprattutto tanti Lions giunti da Abruzzo, Molise e Romagna per il primo appuntamento dell'anno lionistico per la gioia di Romina Palombo e del governatore Francesca Romana Vagnoni. San Salvo fa cultura e la gente partecipa: questo è un dato di fatto.

Per la cronaca Marcello Domini con il suo romanzo "Di guerra e di noi" (Edizioni Marsilio) ha dominato l'ottava edizione, vincendo il primo premio ed anche il premio giuria popolare.

Appuntamento al prossimo anno per la nona edizione.