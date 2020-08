L'Abruzzo a tavola: crostata con marmellata d'uva

La ricetta abruzzese di oggi ha come protagonista la "scrucchiata" famosa marmellata tipica usata per farcire i dolci. La scrucchiata richiede tempo e fatica, soprattutto nell’operazione di passatura dell’uva stessa, è una marmellata prettamente casalinga, che ancora oggi, come allora, viene ottenuta con l’ausilio della pellicciola, un setaccio che si può trovare nei mercatini paesani e che ne consente la passatura manuale.

Ingredienti per la pasta frolla:

500 g di farina

200 g di burro

200 g di zucchero

2 uova

50 ml di latte

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

1 limone

sale

Ingredienti per il ripieno:

300 g di scrucchiata

Procedimento:

Disponete a fontana la farina setacciata con il lievito, al centro mettete il burro ammorbidito, le uova, lo zucchero, il latte, la vanillina, la buccia grattugiata del limone e il sale. Lavorando con la punta delle dita amalgamate velocemente gli ingredienti messi al centro. Mescolateli infine con la farina, ricavandone un panetto omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola e tenete in frigo 4 ore. Stendete a disco tre quarti della pasta e foderatevi una tortiera imburrata (30 cm di diametro) in modo che ricopra anche il bordo. Sulla superficie spalmate la marmellata. Dalla restante pasta ricavate tanti rotolini lunghi e sottili e disponeteli a griglia sulla marmellata. Cuocete in forno caldo a 180° per 30 minuti circa. Ritirate, lasciate raffreddare, sformate.