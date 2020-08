Estate 2020 a San Salvo: stasera musica in centro, cibo e mercatini alla marina

Continuano le attività per l'estate sansalvese. Questa sera dalle ore 21.00 in piazza San Vitale, "Lirica sotto le stelle: Madame Butterfly" dell'Associazione Manuskaja per la direzione artistica di Antonella Pelilli.

A San Salvo marina invece, dalle ore 18.00 alle 24.00 in via A. Vespucci i mercatini artigianali "l'arte del saper fare" e dalle 20.00 in piazzale Colombo "Tartufo di Ennio", la serata conclusiva con il cabaret di N'Duccio.