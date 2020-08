Buona conclusione del weekend di gare per Agostino Di Francesco

Si è concluso ieri il weekend di gara per il giovane pilota Agostino Di Francesco, che ha corso per la seconda volta nel circuito del Mugello, la prima a giugno per alcuni test liberi.

Dopo prove libere e qualifiche nella gara 1 di sabato ha ottenuto una buona posizione e registrato ottimi tempi; la gara 2 di domenica, nonostante si sia rivelata particolarmente impegnativa per le alte temperature e l’interruzione della bandiera rossa per la caduta di alcuni piloti, l’ha visto -in soli quattro giri- fare un’incredibile rimonta, riuscendo in un’unica staccata a sorpassare cinque piloti e aggiudicarsi così la 20esima posizione.

Nonostante l’inesperienza e la fatica di questa gara, il talento e la grinta dimostrati da Agostino fanno ben pensare il team Bike e Motor che possa esserci una crescita esponenziale nel corso del campionato.

A fare la differenza è la forza di volontà e la passione per i motori che il giovane ha sempre dimostrato, avvicinandosi al mondo delle competizioni grazie al papà, suo primo sostenitore e motivatore, e all’amico e pilota Daniele Zinni, che con la sua accademy sta lavorando per far sì che i ragazzi con la sua stessa passione possano avvicinarsi a questa realtà in maniera più semplice ma soprattutto sicura, seguendoli nella pratica di questo sport sia a livello agonistico che amatoriale. Un grazie particolare va anche al tutor Gino Di Paolo che lo accompagna in ogni sua tappa di questa incredibile nuova esperienza.