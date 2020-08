Vacanze estive 2020: pienone a Termoli, oggi in mille per le Tremiti

Turisti del centro e nord Italia hanno scelto il Molise e le spiagge del litorale per trascorrere le vacanze. Prese d'assalto le Isole Tremiti (Foggia). Oggi sono partiti dal porto della città molisana alla volta delle Diomedee oltre mille passeggeri a bordo di tre imbarcazioni che assicurano le corse giornaliere. Termoli, ma anche le località interne come Larino, Pietrabbondante, Altilia e le zone naturalistiche dell'Alto Molise come Roccamandolfi sono state visitate dai vacanzieri arrivati da Lazio, Marche, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. "Ad agosto è arrivata tanta gente - dichiara la titolare di un bed&breackfast in città - Gli alberghi hanno lavorato un po' tutti. A giugno, le premesse non erano troppo buone, ma poi da metà luglio è stato un crescendo.

Ora l'incognita è settembre, ma si è ottimisti". Bene anche i ristoranti.