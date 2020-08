Il voto Roberto senza Rossi: una semplice dimenticanza?

Nel Consiglio comunale di oggi bisognava votare il successore di Tony Faga nella Commissione elettorale comunale. Il componente designato era Roberto Rossi. Hanno votato 11 consiglieri comunali di maggioranza, ma 10 hanno scritto correttamente Roberto Rossi e uno/una ha invece scritto solo Roberto.

Posto che i consiglieri comunali sono sufficientemente consapevoli che per dare un voto valido bisogna scrivere NOME E COGNOME, appare evidente che il/la consigliere/a che ha votato solo il nome l'ha fatto per dissenso... forse perché aspettava di essere eletto/a personalmente e invece si è visto scavalcato/a dal collega Rossi, pardon Roberto.

Noi di centro e di sinistra sappiamo bene che vuol dire il dissenso interno e stiamo faticosamente cercando di ricomporre le nostre fratture.

I colleghi di destra, dopo aver perso Faienza e dopo aver nominato Lippis vice sindaco (con l'investitura di candidato sindaco per il 2022), hanno qualche problema all' interno della Giunta (e anche del Consiglio), cosa che è forse addirittura naturale.

Eppure, fanno finta di nulla, anzi è probabile che ci diranno di pensare ai problemi nostri (e noi ci pensiamo... ) e soprattutto che non scrivere Rossi è stata una semplice dimenticanza.

Noi diciamo loro: ma se due anni prima del voto qualcuno/a si dimentica il cognome di un componente della Commissione elettorale figuriamoci quando dovrà votare il nuovo sindaco: forse, oltre che il cognome, si dimenticherà pure il nome.



Marika Bolognese (Italia Viva) Antonio Boschetti (PD) Gennaro Luciano (PD) Giovanni Mariotti (PD)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)