"L'Abruzzo ripARTE" arriva a Vasto. Festival itinerante di arte e cultura organizzato da CreatiVita

L Abruzzo ripARTE arriva a Vasto! Il festival itinerante dell'arte e della cultura, organizzato da CreatiVita, vedrà tutto il centro storico della città inondato di colore, musica e teatro! Giovedì 27 agosto dalle 21.30 in poi, quattro meravigliosi artisti in quattro splendidi punti della città, daranno vita ad una serata spettacolare che ha come obiettivo la rivalorizzazione dei borghi antichi e la ripartenza della cultura! Il Covid ha dato un duro colpo ad entrambi i settori e noi abbiamo voluto coinvolgere molti dei professionisti attivi sul territorio, dice il direttore artistico Luigi Cilli- portare questo evento anche a Vasto dimostra quanto l'amministrazione sia sensibile alla tematica e capisca l'importanza della cultura. Il Covid, continua Luigi, ha dato un duro colpo agli artisti ma noi non vogliamo arrenderci e continuiamo a lavorare affinché l'arte abbia sempre la meglio perché una città ricca di arte è una città VIVA.

Gli artisti coinvolti in questa serata sono: Davide Scutece con una pittura interattiva, Franco Di Berardino detto Mr. Mustache con la sua moderna clownerie, Pamela Mastrorosa in arte Nina Teatre con il suo teatro di figura e oggetti e la band Compagni di viaggio con Michele Adriano e Stefano Andretta.