Convocazione del consiglio comunale il 28 agosto

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria d’urgenza per venerdì 28 agosto 2020 alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda per lunedì 31 agosto 2020 alle ore 10.00.

L’argomento che verrà trattato nel corso della seduta:

1. Approvazione in variante al PRG per locali ad uso della Caritas parrocchiale della parrocchia di San Nicola Vescovo ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Dpr 380/2001.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.