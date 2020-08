Lo strano caso a San Salvo: il problema sono le minoranze non la maggioranza

L'elezione di Roberto Rossi ( nome e cognome) a San Salvo diventa una sterile polemica della maggioranza. Vuol dire che il problema proprio diventa altrui, cioè delle minoranze. Il problema non è della maggioranza che indice un consiglio in periodo di piene ferie estive. Questo è indice di una politica che non viaggia a pieno interesse della città, una maggioranza che si preoccupa solamente di ciò che la minoranza addita come "colpa". Un gioco delle parti deleterio alla città, deleterio per tutti i cittadini, votanti o non votanti, ancora vittime di un gioco delle parti dove la maggioranza vuole colpevolizzare la minoranza come se " io sono io e voi non siete un cazzo"