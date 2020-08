Evasioni fuori stagione, volando o... salpando dalla Puglia

La Puglia è stata una delle mete più gettonate di questa “estate italiana” ormai agli sgoccioli, e non c’è di che stupirsene. Le splendide località balneari e i siti naturali situati nella zona del Gargano, le selvagge Murge e il Salento, con i vivaci paesini e le acque cristalline, attraggono da tempo un turismo molto eterogeneo: da persone con una certa disponibilità economica a caccia della quiete esclusiva delle masserie ai giovanissimi, attratti dalla “movida” vacanziera, le suggestive tradizioni e la frizzante offerta di sagre e iniziative culturali.

In questo modo può passare così in secondo piano il fatto che, oltre ad essere una meta appetibilissima, la Puglia è anche un comodo punto di partenza per programmare viaggi verso altre destinazioni: la regione è ben servita dagli aeroporti di Bari e di Brindisi, ed è inoltre sede di porti dai quali partono navi da crociera e traghetti che la collegano con Grecia e Albania, mete altrettanto popolari che, anche in quest’anno così particolare, non hanno perso smalto agli occhi dei turisti italiani.

Voli dall’aeroporto di Bari

Se, dunque, in questo momento si è ancora alle prese con l’organizzazione di una vacanza, vuoi perché si preferisce viaggiare leggermente fuori stagione, vuoi perché si può contare su un periodo di ferie in un momento “non canonico”, sarà innanzitutto possibile valutare le destinazioni raggiungibili in aereo dalla regione: sempre con un occhio attento all’evoluzione della situazione sanitaria – al momento questo scrupolo è d’obbligo – e con una cura particolare di quei dettagli organizzativi che spaziano dal tema biglietto alla questione parcheggio aeroporto Bari, in modo tale da mettere a punto una perfetta vacanza “no stress” ancora prima di partire.

Dall’aeroporto di Bari Palese partono voli, sempre attivi ma anche stagionali, diretti verso varie destinazioni in Italia e in Europa: fra le località adatte a chi conta di partire a breve e desidera godersi il mare figurano Ibiza, Mykonos, Creta, Zante, ma anche altre diverse destinazioni in Italia come Catania, Palermo, Olbia e Cagliari, tutte raggiungibili molto rapidamente. Fra le città europee più interessanti ritroviamo invece Madrid, Barcellona, Parigi, Monaco, Vienna, Budapest, da non perdere se si dispone anche soltanto di qualche giorno di libertà. Da tenere presente, come riporta il sito dell’aeroporto, è però il fatto che a tutti i viaggiatori residenti in Puglia che, in questo momento, ritornano da viaggi in Spagna, in Grecia o a Malta, è imposto l’obbligo di isolamento fiduciario della durata di 14 giorni per scongiurare il diffondersi di contagi da Covid-19.

In questo momento sono previsti anche controlli sui passeggeri in partenza, e a questo riguardo è quindi consigliabile arrivare in aeroporto con un congruo anticipo: aggiudicarsi un parcheggio valido e a costi convenienti ancor prima di partire può essere di aiuto, e utilizzando un sito come MyParking si va sul sicuro: si tratta infatti di una piattaforma di prenotazione e pagamento online del parcheggio che permette di prenotare la struttura più adatta alla propria disponibilità economica e alle proprie esigenze scegliendola fra più di 500 situate in tutta Italia, buona parte delle quali si trovano in prossimità dei principali aeroporti italiani.

MyParking viene incontro anche a chi ha in programma una crociera, in quanto a questo circuito fanno capo diverse strutture che gravitano intorno al porto di Bari: da pochi giorni, infatti, anche le navi da crociera hanno ripreso a navigare dopo il lungo fermo imposto dal lockdown, e in questo momento grandi compagnie come Costa hanno iniziato ad offrire accattivanti pacchetti di una settimana per l’autunno, proponendo ad esempio una settimana di crociera in giro per il Mediterraneo proprio con partenza da Bari.

Per chi invece sta pensando di organizzarsi nel breve periodo ed è tentato da una vacanza in Albania, meta sempre più apprezzata per lo splendido mare, la squisita ospitalità e i costi ancora contenuti, potrà essere interessante valutare le tratte che, da Bari, conducono a Durazzo: un ottimo punto di partenza per spostarsi verso le più rinomate località balneari della costa, da Saranda, a Valona, a Prinos, a Himare, accomunate da spiagge mozzafiato.