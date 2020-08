Levico Terme: gli hotel consigliati dai viaggiatori

Avete deciso di trascorrere una vacanza a Levico Terme ma non sapete quale hotel prenotare? Cercate una struttura in cui sentirvi accolti ma che al tempo stesso abbia un buon rapporto qualità-prezzo? Allora vi consigliamo di affidarvi alle esperienze vissute da chi ha già soggiornato a Levico Terme: su Tripadvisor si possono trovare moltissime recensioni e noi ci siamo basati proprio su quelle. Oggi abbiamo deciso di prendere come punto di riferimento l’hotel Daniela, perchè ha ottenuto le migliori recensioni da parte dei viaggiatori e siamo dunque sicuri che si tratti di una struttura che vale la pena prendere in considerazione. Sul sito ufficiale HotelDaniela.it potete trovare tutte le informazioni e prenotare direttamente le vostre vacanze. Oggi vedremo perché questa è una struttura che merita e quali sono i servizi che offre ai propri ospiti.

Posizione privilegiata, a due passi dal centro

L’Hotel Daniela si trova in una posizione privilegiata e questo è uno dei vantaggi di tale struttura, che dista pochi passi dal centro di Levico Terme, dalla stazione e dalle principali attrazioni. Il meraviglioso lago si riesce a raggiungere in brevissimo tempo, così come i dintorni, come le città di Trento e Rovereto, dove potete trovare interessanti musei da vedere.

Un’accoglienza insuperabile

Questo hotel è particolarmente apprezzato dai turisti per via della straordinaria accoglienza che riserva a tutti i suoi ospiti. Non a caso, leggendo le recensioni su Tripadvisor potete constatar voi stessi che in molti sono tornati più di una volta presso la stessa struttura. Questo perché all’hotel Daniela ci si sente a casa, coccolati durante tutto il soggiorno.

Relax per tutta la famiglia

Un altro dettaglio che fa la differenza in questa struttura è la vasca idromassaggio in giardino, in cui gli ospiti sono liberi di rilassarsi al sole godendo di un paesaggio unico. L’ampio parco che circonda questo hotel consente di vivere il contatto diretto con la natura, mentre all’interno sono diverse le aree riservate al relax come la sala lettura.

La Trentino Guest Card: un dettaglio importante

Alcuni hotel, tra cui anche questo, consegnano ai propri ospiti al loro arrivo la Trentino Guest Card, che permette di accedere gratuitamente a numerosi musei della regione e di utilizzare liberamente i mezzi pubblici per spostarsi in tutta comodità da un luogo all’altro. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché si tratta di un vero e proprio pass che consente di risparmiare parecchio e vivere le vacanze in totale spensieratezza.

Ristorante tipico con prelibatezze trentine

Se cercate un albergo che abbia un proprio ristorante in cui si possa mangiare davvero bene, l’Hotel Daniela di certo non rischia di deludervi. I viaggiatori infatti confermano che in questa struttura si possono gustare piatti sani e genuini, davvero ottimi ed equilibrati. Un altro dettaglio che può fare la differenza durante una vacanza.

Dove soggiornare a Levico Terme?

Noi vi abbiamo presentato i principali punti di forza di questa struttura perché è quella giudicata migliore dai viaggiatori. Potete dunque prendere come riferimento questi aspetti per scegliere dove soggiornare a Levico Terme e non rimarrete delusi.