Micronido: ripartono le attività in sicurezza, il sindaco incontra le famiglie

Stamane il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – hanno incontrato i genitori dei bimbi che con l’inizio del nuovo anno scolastico frequenteranno il micro nido comunale.

All’ombra dei pini il sindaco ha augurato alle mamme e ai papà presenti che l’anno scolastico che sta per iniziare possa essere il più normale dopo aver vissuto un tempo di isolamento che ha visto proprio i più piccoli a soffrire più di tutti per mancanza di socializzazione.

Il nuovo anno inizierà con regole molto stringenticon procedure appositamente studiate per garantire un contesto educativo sempre coinvolgente e stimolante.

“L’offerta di servizi alle famiglie per una fascia d’età che non trova soddisfazione per i bimbi da 3 a 36 mesi – spiega il sindaco – consente di poter far conciliare lavoro e famiglia utilizzando il modello educativo Reggio Approach che promuove i diritti e le potenzialità dei bambini e delle bambine I più piccoli sono al centro delle nostre attenzioni – ha aggiunto – e un ruolo importante avranno i genitori, anche se quest’anno non potranno accedere nella struttura, che saranno in contatto con le insegnanti con delle piattaforme digitali per acquisire documentazione sull'attività svolta”.

Le responsabili della cooperativa hanno evidenziato come i genitori dovranno attenersi a un “patto di corresponsabilità” garantendo alcune informazioni continue sullo stato di salute del bambino.

L’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis nel ringraziare “le famiglie per la fiducia nel servizio pubblico per la scelta del micronido attivato da due anni per venire incontro al bisogno delle famiglie garantendo prestazioni per unapproccio innovativo”.