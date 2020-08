Da lunedì iniziano i test sierologici per il personale della scuola in provincia di Chieti. Ecco dove farli e come

Da lunedì prossimo, 31 agosto, gli operatori scolastici assistiti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti o che lavorano in plessi scolastici del territorio provinciale potranno chiedere ai loro medici di medicina generale di essere sottoposti a test sierologico per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-Cov-2. Se il proprio medico non ha aderito allo screening o non si è assegnati a un medico nel territorio della Asl, insegnanti e non docenti potranno preferibilmente inviare un’E-mail o contattare telefonicamente il distretto sanitario o presidio territoriale di assistenza di riferimento che indicherà luogo e ora per eseguire il test, normalmente nella fascia oraria pomeridiana dalle 14 alle 18.

- Per i distretti sanitari di Chieti, Francavilla al Mare e Ortona va inviata un’E-mail a distretto.francavilla@asl2abruzzo.it (telefono 085.9174227);

- per il distretto sanitario di Lanciano E-mail distretto.lanciano@asl2abruzzo.it (telefoni 0872.706903 - 0872.61452);

- per il distretto di Vasto E-mail distretto.vasto@asl2abruzzo.it (telefono 0873.308756);

- per il presidio territoriale di assistenza (Pta) di Gissi E-mail distretto.gissi@asl2abruzzo.it (telefono 0873.947453);

- per il Pta di Guardiagrele E-mail distretto.guardiagrele@asl2abruzzo.it (telefono 0871.899209);

- per il Pta di Casoli E-mail direzione.casoli@asl2abruzzo.it (telefoni 0872.989207, 0872.989231, per Atessa 0872.989290).

La Asl ha invitato tramite PEC i medici di famiglia ad aderire, mettendo a loro disposizione i kit contenenti gli 8.125 test sierologici ricevuti e i necessari dispositivi di protezione. A livello provinciale finora hanno aderito allo screening 111 medici, altri 109 non hanno aderito e 90 devono ancora determinarsi.

COSA FARE

Al momento del test gli operatori scolastici dovranno presentarsi con la copia di un documento d'identità valido e compilare un’autodichiarazione (che può essere scaricata da http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/attachments/article/533/test-sierologici_dichiarazione.pdf e compilata in anticipo per ridurre i tempi) in cui attestano di fare parte del personale scolastico.

In caso di esito positivo del test, l'interessato sarà invitato a sottoporsi entro 24 ore, e comunque non oltre 48 ore, al test molecolare tramite tampone oro-nasofaringeo in uno dei drive-in attivati dalla Asl, dal lunedì al sabato fino al prossimo 12 settembre, presso l'Ospedale di Ortona (ore 8-18) e presso l'Ospedale di Atessa (ore 8-14). Il medico o operatore Asl consegnerà un modulo che attesta la positività all'esame sierologico, da presentare al momento dell’esecuzione del tampone.

Com'è noto, il test sierologico rapido rileva la presenza degli anticorpi IgM e IgG. È sufficiente una goccia di sangue, prelevata con un pungidito ed esaminata in un kit portatile. Il riscontro è immediato. Non occorre alcuna preparazione né stare a digiuno.