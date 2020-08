Le fiamme lambiscono le case, paura per alcune famiglie a San Salvo

Un rogo è partito nei pressi dello scolo delle acque piovane a confine tra il territorio Sansalvese e quello di montalfano (frazione di Cupello); il forte vento alimenta le fiamme, che divorano le vegetazioni spontanee dei campi non più coltivati, spingendole sul versante di San Salvo fino a lambire le abitazioni. Tanta paura per i cittadini di via Padre Rinaldo Altieri che hanno visto minacciare le loro case. L’intervento dei vigili del fuoco ha necessitato dell’ausilio dell’ elicottero che attingeva acqua dal vicino lago artificiale “ don Giorgio” per smorzare l’incendio e salvare il più possibile la situazione. In particolare gli edifici vicini al campo sportivo Tomeo in via Stingi hanno vissuto moralmente un “ inferno” e subito anche dei danni materiali