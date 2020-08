Via Verde. Sindaco di Fossacesia afferma "serve unità di intenti vera"

Un numero di turisti mai visto prima, un vero boom, occupate le seconde case, gli hotel e i B&B, "ancora in questo ultimo weekend di agosto, una cosa insolita". A Fossacesia (Chieti), fa notare il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, l'estate non è ancora finita, la Costa dei Trabocchi continua a esercitare il suo fascino, ma sono in tanti a chiedere lumi sulla pista ciclabile. Perché la Via Verde nel tratto da Francavilla al Mare (Chieti) verso sud, non è ancora completa, anzi, è un cantiere nel quale non sarebbe consentito l'accesso. I 5 km che attraversano Fossacesia sono praticabili, ma "il percorso è pieno di rovi, non c'è divisione tra pedoni e bici, sono le lamentele più frequenti fra i turisti che vengono da noi - dice il sindaco - Abbiamo pulito dove ci compete, cioè dove la pista confina con strade già aperte, ma il Comune non può fare altro. Ci auguriamo che i lavori riprendano al più presto".