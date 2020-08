Meraviglioso “doppio arcobaleno”, il raro fenomeno che affascina e fa sperare nel futuro

Spettacolo naturale sulla costa abruzzese; oggi 31 agosto 2020, dalle città di Vasto e San Salvo si è potuto ammirare un raro doppio arcobaleno con un arco completo all’orizzonte. Sui social tantissimi utenti hanno postato foto e commenti meravigliati.

L’arco baleno è un effetto ottico, legato ad determinato evento climatico. La luce solare che attraversa le nuvole e le particelle di acqua sospese viene riflessa dando origine a questa visione di scala di colori: partendo da quelli la cui onda ha lunghezza inferiore, viola, indaco, blu, verde, giallo, arancione, rosso. Invece il “doppio arcobaleno” è uno spettro del “primario” infatti si può notare come i colori sono inversi. Per la tradizione popolare e nella storia dell’ umanità l’ arcobaleno è simbolo di rinascita, pace e speranza; già nella Bibbia è un segno del Patto tra Dio e l'umanità: dopo che Noè sopravvisse al diluvio universale nella storia dell'Arca di Noè Dio inviò un arcobaleno per promettere che non avrebbe mai più inondato la terra.

Foto Pietrosemolo Maria agenzia immobiliare Holiday