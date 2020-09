Asilo e micronido di San Salvo riprenderanno le attività da questa mattina

Il sindaco Tiziana Magnacca comunica che il presidente della Regione Marco Marsilio ha posticipato al 24 settembre l'apertura dell'anno scolastico 2020/2021.

"Tuttavia - precisa il sindaco - le attività del nuovo anno educativo dell'asilo e del micronido riprenderanno regolarmente questa mattina , anche in considerazione che il plesso scolastico di via Verdi che li ospita non è interessato al voto referendario del 20 e 21 settembre prossimi".

"Ne approfitto per augurare ai bimbi dell'asilo e del micronido e alle loro famiglie buon anno in sicurezza" conclude il sindaco di San Salvo.