Scade il 21 settembre il termine per l'invio delle domande per corsi di formazione gratuiti per disoccupati e precettori di RdC

I centri per l’impiego, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ANPAL Servizi hanno promosso l’intervento “I talenti del reddito di cittadinanza in azione: Progetto Ri-parti con l’export”, rivolto a disoccupati e inoccupati, prioritariamente beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Presentazione domande via posta certificata: dpg018@pec.regione.abruzzo.it

Scadenza: 21 settembre 2020.