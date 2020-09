Nucleo investigativo speciale per individuare in tempo gli incendi devastanti. La proposta di Borrelli

Diversi i roghi che quest'estate hanno distrutto varie zone dell'Abruzzo.

A L'Aquila le fiamme per settimane hanno divorato i boschi di pini e minacciato le case. A Pescara, nell'ultimo week end, inferno di fuoco ai Colli con sgombero di abitazioni e intossicati; a Vasto, sempre domenica scorsa, in fumo una zona della spiaggia di Punta Penna, nella riserva naturalistica di Punta Penna, perla dell'Adriatico. E anche tra Atessa, Tornareccio e Carpineto, nello scorso fine settimana, il fuoco ha messo a rischio il patrimonio boschivo e abitazioni.

Sulla questione interviene ora il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, il cui territorio “ogni anno – ricorda – è al centro di incendi, che a volte sono stati anche devastanti”.

“Gli incendi della stagione estiva, che puntualmente si verificano - afferma Borrelli - provocano grandi danni al patrimonio ambientale, mettono a rischio la vita delle persone, e richiedono un grande impiego di risorse economiche e di mezzi. Nella stragrande maggioranza di casi, non sono calamità naturali e ineluttabili. Penso ai plurimi roghi di questi giorni in Sicilia, a Pescara, all'assalto alla riserva di Vasto e ad altri innumerevoli episodi. Sono tutti scempi compiuti dalla mano dell’uomo. Sono misfatti che non possono più restare impuniti.