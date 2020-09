“Active Abruzzo. Tra vocazione e destinazione”, l'incontro in programma a Pescara per la valorizzazione turistica abruzzese

Cna Turismo Abruzzo organizza l’evento “Active Abruzzo. Tra vocazione e destinazione”, in programma dal 4 al 6 settembre prossimo all’interno di “ECOMOB 2020”, expo voluta dalla Camera di commercio di Chieti-Pescara al porto turistico Marina di Pescara. Nell’ambito della manifestazione si terrà il convegno dal titolo “Il turismo attivo in Abruzzo. Da vocazione a destinazione”, venerdì 4 settembre, alle ore 18, all’interno del padiglione “Daniele Becci”. Il programma dell’incontro, dopo i saluti del Presidente del Marina di Pescara, Carmine Salce, prevede l’avvio del dibattito, moderato dal giornalista Antimo Amore, della redazione regionale della Rai, con gli interventi di Claudio Di Dionisio (Presidente regionale di Cna Turismo Abruzzo), Lido Legnini (Vice Presidente della Camera di commercio di Chieti-Pescara), Cristiano Tomei (responsabile nazionale di Cna Turismo), Dario Colecchi (Presidente della Pmc Abruzzo) e Mauro Febbo (Assessore regionale al Turismo) oltre che di alcuni dei tour operator internazionali ospiti di Cna Turismo Abruzzo. Il convegno, organizzato dalla stessa Cna Turismo Abruzzo in collaborazione con la Camera di commercio di Chieti-Pescara, intende offrire un contributo di idee e proposte originali in materia vacanza attiva, con la presenza di operatori sia nazionali che internazionali, allo scopo di far conoscere loro le bellezze del nostro territorio e costruire insieme una destinazione turistica attiva. Obiettivo specifico del confronto a più voci è stimolare la creazione di una vera e propria destinazione turistica “attiva” dell’Abruzzo, identificando valori unici e identitari attraverso i quali creare un prodotto esclusivo.