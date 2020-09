Ballerino di San Salvo al talent Amici di Maria de Filippi

C'è anche un ballerino di San Salvo, Gianluca D'Alò, tra i ragazzi che quest'anno aspirano ad entrare nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", il fortunato talent che sforna giovani ballerini e cantanti emergenti.

Questo il testo che si legge dal social Instagram del programma TV:

"Lui è Gianluca D'Alò, viene dall'Abruzzo ed è nato il 9 ottobre del 2001.

Ha iniziato a muovere i primi passi in una scuola di danza a 4 anni, cambiando di scuola in scuola fino ad arrivare alla scuola che l'ha formato davvero. Ha sacrificato molto la sua vita adolescenziale facendo tante ore di danza al giorno e dovendosi spostare in treno, di conseguenza il tempo scarseggiava. Ha seguito stage e workshop in accademie in Italia e all'Estero. Lo scorso Novembre ha superato le audizioni entrando a far parte della Joffrey Ballet School di New York, a causa covid è tutto in stop.

Attualmente è uno studente del Balletto di Roma di Luciano Cannito!

Riuscirà ad ottenere il banco per la nuova edizione di Amici?"

Gianluca ha tutte le carte in tavola per poter essere scelto e vivere l'esperienza di Amici di Maria de Filippi. Tutta la città lo sostiene e gli augura buona fortuna.