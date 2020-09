Open day al bocciodromo "il comunale"

Oggi pomeriggio ,dalle 17,00 alle 20,00 presso la struttura sportiva, verranno organizzati giochi motori dedicati ai ragazzi dai 6 anni in su per far conoscere le tecniche di base dello sport delle bocce. Per trascorrere un pomeriggio divertente cogli l'occasione al volo! Saranno adottate tutte le misure di sicurezza anticovi per giocare allegramente.