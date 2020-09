Oggi l’amichevole Us San Salvo – Chieti, il test prima dell’inizio del campionato

Una domenica all'insegna dello sport quella svolta oggi a San Salvo prima dell'inizio del campionato di promozione, che vedrà finalmente all'opera il nuovo assetto della squadra biancoazzurra.

Oggi pomeriggio, infatti, si è disputata una partita amichevole tra la nuova US San Salvo e il Chieti calcio. L’incontro, iniziato alle 18 ha visto le due squadre affrontarsi a porte chiuse, come vuole il Dpcm anti covid. Saluti "a distanza" e tifosi tutti fuori dallo stadio Tomeo di via Stingi per incitare i ragazzi.

Subito dopo l’inizio della partita il Chieti mette a segno il primo gol. La seconda rete, verso la conclusione del primo tempo, è del San Salvo.

Nel secondo tempo le due squadre hanno regalato forti emozioni che, però, hanno portato al secondo gol per il Chieti.

In campo per il test amichevole gli undici biancoazzurri hanno dimostrato grinta e unità e di saper fronteggiare i neroverdi.

L'incontro è terminato con la vittoria del Chieti per 2 a 1 ma la determinazione dei ragazzi del San Salvo è forte, che sia di buon auspicio per l’inizio del campionato.

Non manca un saluto speciale per un grande sostenitore della squadra scomparso da poco, Luciano Torricella.