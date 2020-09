Daniele Zinni sempre più in alto nella classifica del campionato italiano National Trophy 1000

Daniele, in un caldo weekend di competizioni motociclistiche sul tracciato piu difficoltoso e affascinante d’Italia, come quello di Imola, riesce a mettere a segno un ottimo risultato centrando l’ottavo posto nel national Trophy 1000 Sbk in gara 2, che gli vale la 12esima piazza assoluta in classifica generale. Iscritto anche come wild-Card al Civ Sbk per fare esperianza tra i Big del motociclismo Italiano e Mondiale , Daniele approfitta dei soli turni di prove e qualifica per sistemare a puntino la sua velocissima BMW S1000RR By CASCIOLI GROUP.

Strategia che si rivela proficua perchè chiude la Q2 del National in 11esima posizione con uno strepitoso tempo di 1:51,80.

Purtroppo però Gara 1 del sabato che fino al Quinto giro era stata svolta nelle prime posizioni fra i leader di campionato, termina con un piccolo errore che compromette il risultato finale.

“ È stato un weekend spettacolare,nella pista ke amo di più !

unica nota negativa la scivolata in gara 1, ma ci sta..! Errore mio,tutta esperienza.

Insieme alla mia squadra stiamo Migliorando gara dopo gara conoscendo sempre più questa nuova moto... e sono sicuro che presto ci potremo giocare le posizioni più importanti....

Un ringraziamento particolare va alla mia squadra Bike e Motor Racing Team che mi ha messo a disposizione un mezzo molto conpetitivo e per aver riparato la moto in tempo record, e ringrazio anche tutti i miei Sponsor e Partner tecnici compreso la mia famiglia e Amici che mi supportano per la realizzazione di tutto questo!