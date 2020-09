Montenero. Va a prendere un caffè al bar, ma quando esce non ritrova più la sua auto

Un caffè che è costato davvero tanto. Un'amara sorpresa e' stata riservata ad un giovane del posto che stamane come consuetudine ha fatto sosta al bar per fare colazione. Dopo aver consumato il caffè l'uomo uscito dal bar non ha più ritrovato l'auto parcheggiata a pochi metri dall'attivita ricettiva. A sparire in pochi minuti è un Mitsubishi L 200. Il furto è avvenuto nella zona bivio intorno alle ore 7 di questa mattina.