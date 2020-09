Le premiazioni del Prodotto Topico a Fossacesia

Come oramai consuetudine, da qualche anno, le premiazioni dei vincitori del Prodotto topico (il concorso gastronomico internazionale, con degustazione popolare, che si tiene d' estate in Abruzzo e Molise) vengono fatte al Parco dei priori, nell' area comunale dell'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Anche le premiazioni della VII edizione del 2020, sono state a fatte in questa location, che è storica culturale e sacra insieme, dalla quale si ammirano la costa da Ortona a Termoli e la Maiella.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dei giurati storici Raimondo Pascale e Maria Amato. I quali hanno premiato:

Il Tartufo di Ateleta (primo tra i primi);

La pizza dice di Arsita (primo tra i dolci);

L' amaro Elisir di Montalfano (primo tra i prodotti);

Il Phai Thai della Thailandia (primo tra gli internazionali).

Mentre hanno ricevuto le gran menzioni della Giuria:

il gelato gastronomico del Trigno, il gelato all' olio extra vergine di oliva di Cupello, il primo di pesce del Senegal e la Bombetta pugliese di San Severo.

Prima delle premiazioni, i produttori hanno esaminato il Regolamento della VIII edizione.

Dopo le premiazioni il sindaco Di Giuseppantonio ha firmato una convenzione, con cui si impegna ad ospitare nel suo Comune alcuni stagisti dell' Università D' Annunzio, che saranno impegnati in una ricerca sul turismo, di cui saranno tutor il prof. Alfredo Agustoni e Lidia Favia.

I premiati assenti a Fossacesia saranno premiati il 14 settembre prossimo nella Sala parrocchiale di San Nicola a San Salvo, dove sarà firmata analoga convenzione dal sindaco Magnacca, allo scopo di comparare i risultati dei questionari somministrati ai rispettivi turisti.