"Don Beniamino,sei il nostro rifugio"

Siamo appena tornati da un mini campo rubato ad un'estate in tempo di Covid che ci aveva tolto ogni speranza di poterlo vivere,ma ci siamo riusciti.Il giorno del percorso in montagna hai indossato la maglietta che ti abbiamo regalato noi.C'era scritto:In questo poco tempo sei diventato il nostro rifugio più bello.E oggi e' ancora piu' vero.Sei il nostro rifugio,la nostra guida .Stai riempiendo di senso,di fede e servizio,di fiducia e di amore la nostra crescita e per il dono di te ringrazieremo sempre il buon Dio.Tu sei la nostra Stella Polare.Ecco perche' sentiamo questo giorno come una nostra festa di gioia e grazie,perche' da quando,tre anni fa,tu sei entrato nelle nostre vite ci hai reso più forti più uniti più famiglia.

I tuoi ragazzi