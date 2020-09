Daniele Izzi firma a Roccaspinalveti, una nuova avventura dopo 13 anni a San Salvo

Daniele Izzi classe '89 è stato per 13 anni una bandiera per la Us San Salvo; già dalle primissime gare da Under si è fatto ben volere dalle tifoserie in un crescendo che lo hanno visto titolare inamovibile, nelle stagioni più belle, e capitano degli anni più bui. Il Ragazzino originario di Mafalda è diventato praticamente un "oriundo" Sansalvese perche' non ha vissuto solo il rettangolo di gioco ma anche la città di San Salvo, nella quale vive e lavora oramai da oltre un decennio.

Oggi Daniele è un giocatore del Roccaspinalveti: ha firmato il contratto.

Buona Fortuna " Amico" Izzi, saprai farti apprezzare sicuramente, anche, in questa nuova avventura.