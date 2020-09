Inaugurazione della scultura "humus" in ricordo delle lotte contadine per il bosco Motticce a San Salvo. Presenzierà al dibattito il ministro del lavoro Catalfo

Il 18 settembre ricorrerà a San Salvo il 70° anniversario dell’occupazione del Bosco Motticce da parte dei contadini locali. L’associazione “Bosco Mottice e la Bandiera” per ricordare le tre giornate di occupazione ha organizzato un dibattito alle ore 11:00 presso la Rotonda, incrocio Via Trignina e via Montenero (Lu vurricce). Interverranno: il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente della Provincia Mario Pupillo, il sottosegterario di Stato Gianluca Castaldi. A seguire il dibattito e al termine sarà inaugurata l’opera scultorea “Humus” . Il ricordo di quelle eroiche gesta per la rivendicazione delle terre a San Salvo è ancora viva nella memoria collettiva dei Salvanesi. Le manifestazioni si concluderanno a maggio con la consegna di dodici borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole di San Salvo del valore complessivo di 3mila euro.