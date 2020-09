Il Pd "accanto al sindaco Magnacca nella battaglia per la costruzione del nuovo Ospedale in contrada Pozzitello”

Siamo al fianco del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che assieme ai sindaci di Vasto, Cupello e Monteodorisio, Francesco Menna, Graziana Di Florio e Catia Di Fabio sta portando avanti la battaglia per la costruzione del nuovo Ospedale in contrada Pozzitello a Vasto.

Il suo e il loro secco “No” alla realizzazione di un ospedale unico Vasto-Lanciano non può che trovare il nostro totale appoggio nonché il nostro pieno sostegno.

Insieme a Lei e ai sindaci del territorio ci batteremo affinché la Regione Abruzzo prosegua il progetto già avviato che prevede la realizzazione del nuovo ospedale sui terreni acquistati dalla Asl nel 2006. Sito che, come sottolineato dagli stessi sindaci, è “urbanisticamente adeguato e sul quale sono previsti importanti investimenti da parte di RFI e Anas”.

Non comprendiamo le logiche - che riteniamo siano solo politiche - che stanno spingendo la Regione Abruzzo a desistere da un progetto importante, ma soprattutto necessario per il Vastese che oltre a superare le 150mila utenze, potrebbe, con il vicino Molise, allargare ed ampliare servizi indispensabili per la salute dei cittadini dando tra l’altro modernità assistenziale.

Condividiamo appieno il documento firmato dai sindaci Menna, Magnacca, Di Florio e Di Fabio. Alla luce di questo auspichiamo ora che l’attuale Governo regionale di centrodestra abbandoni l'ipotesi di un ospedale unico Vasto-Lanciano.

Ci appelliamo infine ai rappresentanti regionali del centrodestra, Manuele Marcovecchio (Lega) e Sabrina Bocchino (Lega) affinché si uniscano anche loro alla sindaca Magnacca (Lega) e agli sindaci del territorio in questa battaglia che non deve avere colore politico.

"Ringrazio la sindaca Magnacca per l'impegno preso e per l'essere scesa in campo - al netto dell'appartenenza politica - in questa "lotta" per la salvaguardia di quel progetto iniziale che vede la realizzazione del nuovo ospedale in contrada Pozzitello. Il Pd di San Salvo è al suo fianco", ha dichiarato il Segretario del Pd di San Salvo, Antonio Boschetti.