Regione Abruzzo approva un finanziamento di 17 milioni destinato a medici e infermieri in prima linea

La Giunta della Regione Abruzzo ha approvato un finanziamento per incentivi per il personale sanitario regionale per il servizio reso in seguito all'emergenza epidemiologica. Le risorse finanziarie statali e regionali saranno ripartite tra le quattro asl abruzzesi per un totale di 17 milioni di euro.

Il presidente Marco Marsilio ha voluto ringraziare “i nostri eroi” per il dovere svolto, con immenso sacrificio, nelle corsie d’ospedale, nelle terapie intensive, quando il rischio era altissimo. “Oggi come allora, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario: GRAZIE.”