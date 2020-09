Inaugurato il nuovo polo scolastico in via Melvin Jones. Alla cerimonia anche Marsilio

Inaugurazione questa mattina del nuovo polo scolastico in via Melvin Jones che ospiterà dal prossimo 24 febbraio oltre cinquecento alunni della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”. Alla cerimonia hanno presenziato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il prefetto di Chieti Armando Forgione, il questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello, l’onorevole Carmela Grippa, gli assessori regionali Mauro Febbo e Nicola Campitelli, i dirigenti scolastici dell’ambito 8, il sindaco di Vasto Francesco Menna e numerosi sindaci del Vastese in fascia tricolore, la prof.ssa Daniela Puglisi in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale, il neo amministratore delegato della Denso, Shuji Ito, alla sua prima uscita ufficiale nel suo nuovo incarico, il presidente della Pilkington Italia spa, Graziano Marcovecchio.

Dopo il taglio del nastro, il sindaco Tiziana Magnacca nel suo intervento ha commentato come la scuola sia un edificio “che ha quattro mura con all’interno il domani” ed è stata “questa la bussola che ha guidato in questi otto anni di mandato istituzionale l’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere. Investendo sulla scuola abbiamo guardato al futuro di questa città, al futuro di questo territorio, abbiamo guardato al futuro della nostra regione, abbiamo guardato al futuro del nostro Paese”.

Il sindaco ha evidenziato: “Siamo fortemente determinati e consapevoli che attraverso la cultura dei saperi si creano le pari condizioni di partenza per consentire ai nostri giovani di crescere come donne e uomini per prepararsi a essere pronti per mettersi a servizio degli altri attraverso loro preparazione professionale. Con la cultura si creano le premesse per essere in grado di saper amministrare bene e meglio le istituzioni, con la scuola li aiutiamo a diventare buone madri e buoni padri di famiglia, a diventare dei cittadini responsabili”.

La prima pietra del nuovo polo scolastico è stato posta il 6 febbraio del 2019 alla presenza dell’allora ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti. “A distanza di diciotto mesi si realizza quello che abbiamo prima pensato, poi progettato e ora realizzato che sembrava solo un solo, un bel sogno, ora è una solida realtà davanti ai nostri occhi. Oggi è una realtà visibile perché tangibile e possiamo dare libero sfogo alle emozioni e alla nostra meraviglia” ha aggiunto il sindaco.

Il sindaco Magnacca ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio comunale, rappresentato dal presidente Eugenio Spadano, massima sssise civica che nella passata legislatura votò a favore di questo progetto. Per il sindaco Magnacca “Un insegnamento possiamo cogliere da questa esperienza: lasciamo da parte la contrapposizione politica per guardare alto se quello che si sta facendo è per il bene della nostra comunità. Il bene comune si coltiva e si fa crescere quando nella nostra azione politico-istituzionale non vengono erette barriere ideologiche, quando si dialoga e si abbandonano i particolarismi, discorso che si può estendere, solo come esempio per la costruzione del nuovo ospedale, per l’arretramento della Statale 16 o piuttosto la gestione dell’emergenza idrica, che ci deve vedere tutti impegnati in un unico fronte per il bene del Vastese”.

Nel suo saluto il prefetto di Chieti ha detto di sentirsi orgoglioso come cittadino italiano per quest’opera realizzata in favore della comunità scolastica”.

Per il presidente Marsilio questa è un’opera complessa “è il segno di una sana e capace amministrazione comunale”. “Oggi è un giorno di festa – ha dichiarato la dirigente scolastica Annarosa Costantini dirigente che gestirà il nuovo plesso scolastico – per gli alunni e per tutto il personale scolastico che avverte il bisogno di sicurezza ma anche di inclusione e ciò di cui abbiamo più bisogno in questo momento è la cultura dell’attenzione”.

NOTIZIE TECNICHE

Il costo dell’opera è pari a 4,8 milioni di euro.

La scuola dell’infanzia, con una superficie di 1.246,70 mq, può ospitare 175 bambini divisi in 7 aule ognuna con servizi igienici interni e parte esterna di pertinenza recintata.

La scuola primaria è divisa in un piano terra e un primo piano con ascensore, rispettivamente di 1.681,80 mq e di 1.1.58,55 mq ed è in grado di ospitare 375 alunni in 15 aule, oltre a una palestra di circa 300 mq.

Entrambe le scuole sono dotate della mensa.

Il riscaldamento è posto sotto il pavimento eliminando gli elementi scaldanti all’interno degli spazi pubblici.

Il nuovo polo scolastico è una costruzione ecologica e bioclimatica dotata di un impianto fotovoltaico che garantisce la sufficienza energetica della struttura oltre ad avere un impianto di aerazione con il ricambio dell’aria nel rispetto delle norme anti-Covid.

Grande attenzione alle nuove tecnologie per aiutare nell’apprendimento della didattica.

E’ stato allestito anche un laboratorio multi mediatico di lingue.

Progetto dell’architetto Dino Tiziano Cilli e degli ingegneri Luigi Petroni, Nicola Ricamato e Lucio Rossi, e il responsabile unico del procedimento del Comune di San Salvo, l’ing. Franco Masciulli.

Opera realizzata dalle imprese locali Edilflorio srl e Fossaceca srl.

La struttura è stata benedetta dal parroco don Beniamino Di Renzo.