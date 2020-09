Interventi di riqualificazione alla villa comunale: il sopralluogo del sindaco e dell'assessore alla manutenzione

Sopralluogo questa mattina del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis alla villa comunale per verificare i lavori di sistemazione delle aree destinate ai giochi per bambini.

Gli interventi hanno riguardato la posa in opera del nuovo e coloratissimo tappetino antitrauma oltre all’installazione di nuovi giochi e alla riparazione di quelli rovinati dagli atti vandalici.

“Abbiamo predisposto una serie di interventi che, tappa dopo tappa, ci consentirà di riqualificare la villa comunale che deve diventare un luogo accogliente – commenta il sindaco Magnacca – per tutti i cittadini. Uno spazio vivibile punto di riferimento per tutta la città”.

L’assessore Lippis: “Si stanno ultimando i lavori del tappetino che presentano dei giochi di colore con varie forme e disegni. Invito i cittadini a non utilizzare questi spazi fino a domenica mattina per far meglio attecchire il prodotto utilizzato che sfrutta il recupero degli pneumatici usati”.

“Mi voglio augurare – conclude l’assessore – che abbiano a terminare gli incivili atti di vandalismo che oltre a creare pericoli per chi usa i giochi resi inservibili causano un danno economico a tutta la comunità con costi di manutenzione molto onerosi”.