Thomas Scahel incontra il nuovo prefetto di Chieti Armando Forgione. Confronto su salute pubblica e Covid

«Quando tra istituzioni ci sono intesa e visione comune, si lavora meglio per il bene dei cittadini»: così il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, questa mattina ha accolto il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, il quale gli ha fatto visita per la prima volta dopo la nomina.

Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stato fatto il punto sulle attività svolte in provincia di Chieti in ambito Covid-19, tema di assoluta centralità per la Asl, che investe costantemente ingenti risorse sui test e sul tracciamento dei casi positivi.

«Il nostro obiettivo è mantenere bassa la diffusione del virus - ha detto Schael - e tutelare il più possibile la salute collettiva. Dobbiamo pensare agli anziani, da proteggere, e all'economia locale: le aziende devono poter contare sulla forza lavoro per mandare avanti l'attività produttiva e sappiamo quanto un eventuale contagio possa mettere a rischio tutto questo».

Il Prefetto ha sottolineato l'enorme responsabilità sociale che coinvolge cittadini e istituzioni davanti alla pandemia, che rappresenta per tutti una scommessa: «Non possiamo perderla - ha aggiunto -: ne va del bene della nostra comunità, che deve continuare a guardare con fiducia alla Pubblica amministrazione».