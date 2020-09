Si conclude il weekend al Mugello per Agostino Di Francesco. Impegno e dedizione non mancano mai al giovane pilota

Ultimo weekend di gara per Agostino Di Francesco, che si trova ora presso il circuito del Mugello, pronto a dare il massimo e concludere nel migliore dei modi una stagione impegnativa, ma ricca di soddisfazione.

L’incertezza per lo svolgimento del campionato a causa della situazione Covid 19 e le relative misure di sicurezza da attuare, l’inesperienza in pista, una moto potente fra le mani e il lavoro in team: Agostino si è trovato ad affrontare per la prima volta tutto questo senza mai tirarsi indietro, ma anzi con grande voglia di mettersi in gioco e correre veloce.

Disciplina, costanza e dedizione sono state indispensabili per riuscire a portare a casa ottimi tempi e farsi notare in pista, nonostante la giovanissima età.

Nulla di tutto questo però sarebbe stato possibile senza il sostegno della famiglia, che ha sempre creduto in lui, permettendogli di coltivare il suo sogno; l’amico e pilota Daniele Zinni che lo ha allenato e preparato insieme al tutor Gino Di Paolo, con lui in ogni competizione; e sopratutto grazie alla squadra di Bike & Motor Racing team di Teramo, che già getta le basi per la categoria successiva e la competizione del CIV 300 l’anno prossimo, confidando anche nell’adesione degli sponsor a questo ambizioso progetto.

In bocca al lupo ad Agostino e chissà quali grandi opportunità il destino riserverà per lui!