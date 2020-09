Coppa Abruzzo: giocata oggi la partita San Salvo – Fossacesia

Lo stadio comunale Davide Bucci di San Salvo ha ospitato oggi alle 15.30, ancora a porte chiuse causa Covid – 19, la partita valevole per la Coppa Abruzzo tra il San Salvo e il Fossacesia.

La squadra di Borrelli ha dimostrato grinta nella prima parte della partita, considerato che sono stati proprio del San Salvo i primi due gol del match, messi a segno da Molino all’inizio del primo tempo. Il secondo tempo è iniziato 2 a 3 per il Fossacesia e, complice un calo fisico e mentale della squadra biancoazzurra, non c’è stato modo di riprendersi. I sansalvesi hanno continuato a subire gol terminando la partita con una sconfitta di 5 -3.

Il Fossacesia ha battagliato, strameritando la vittoria. Per il San Salvo invece si inizia a fare sul serio. La sconfitta contro i biancorossi sia lo stimolo e l’occasione per una vera ripartenza. In attesa dello scontro di ritorno previsto per domenica prossima, 27 settembre, e dell’inizio del campionato di Promozione, il 4 ottobre, la società dovrà darsi da fare per rimettere a posto i problemi tecnici emersi.