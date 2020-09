Da 2-0 a 3-5, il San Salvo perde in casa contro il Fossacesia la prima partita ufficiale

Per il primo turno di Coppa Italia Abruzzo di Promozione , allo stadio Davide Bucci si sono affrontati il San Salvo e il Fossacesia.

I padroni di casa nei 20 minuti iniziali di gioco andavano in vantaggio con una doppietta di Molino, gli ospiti accorciavano poco dopo le distanze. Prima del rientro negli spogliatoi, il San Salvo andava nuovamente a rete con un colpo di testa di Marinelli imbeccato da un assist perfetto di Molino, il Fossacesia riusciva ancora ad accorciare chiudendo la prima frazione con il risultato di 3-2. Il rientro in campo vede subito la rete del pareggio 3-3 e dopo 15' minuti l'espulsione di Marinelli per reazione; il Fossacesia, in superiorità numerica, ha messo a segno altre 2 reti fissando il risultato dei 90' a proprio vantaggio per il 3-5 definitivo.