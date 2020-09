Lavori a San Salvo: operativi già su via Matteotti e piano asfalti

Da stamane le ruspe in azione in via Matteotti a San Salvo. “Iniziamo da questa strada – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – dove forse avremmo dovuto intervenire già da tempo, che segna l’inizio di un nuovo piano asfalti che sta predisponendo la Giunta comunale e che interesserà l’intera Città. Dopo molti investimenti sulle opere pubbliche, in primis sulle scuole, e dopo aver avviato i cantieri per altri interventi per le scuole, e siamo impegnati anche per il rifacimento del lungomare, ora puntiamo su un grande piano asfalti”.

“In vista della conclusione del mio mandato – aggiunge il sindaco – restituiamo una città non solo sicura per gli interventi che hanno riguardato gli edifici scolastici e pubblici ma anche dal punto di viario”.

L’intervento avviato mattina “riguarderà il completamento dell’asfalto e l’allargamento della sede stradale – come spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – oltre ai sottoservizi e alla raccolta delle acque bianche e della rete fognaria e dell’illuminazione”.

L’assessore è certo della comprensione e della pazienza dei residenti di questo tratto di strada “perché per circa due settimane sarà consentito solo il transito pedonale per consentire la realizzazione le opere di urbanizzazione”.