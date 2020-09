| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Gia' da questa sera a San Salvo sono iniziati i festeggiamenti in onore di San Pio da Pietralcina.Quella di oggi e' stata la festa di Maria Addolorata che ha avuto inizio alle ore 18:00 con la recita del Santo Rosario animato dai ragazzi del gruppo giovanissimi.Subito dopo la recita del Rosario una piccola processione partita dalla chiesa dell' Addolorata ha accompagnato la statua di Maria Addolorata sul sagrato della chiesa per la Santa Messa.I festeggiamenti di San Pio proseguiranno anche nella giornata di domani,martedi' 22 settembre,con la celebrazione della Santa Messa al mattino alle ore 8:45 nella chiesa dell' Addolorata.Domani sera alle ore 21:00 presso il monumento di Padre Pio,in via Montegrappa,c'e' la recita del Santo Rosario e la lettura del transito di San Pio comunemente chiamata "Veglia".Successivamente,mercoledi' 23 settembre, festa di San Pio alle ore 18:30 sempre al monumento c'e' la Santa Messa.Il programma e' stato ridimensionato e adattato alle normative vigenti legate al Covid-19.