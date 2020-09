Un “innominato” anche a San Salvo

Lo scorso 6 luglio in questo ‘Spazio aperto’ è stato ospitato un mio intervento intitolato: “Finalmente una bella notizia” (leggi).

Già, perché a inizio giugno, appena tornato a San Salvo, mi erano sembrati davvero una bella notizia i lavori di ‘maquillage’ esterno che stavano ridando dignità all’immobile che ospita il Centro Culturale Aldo Moro.

Ora, però, mi accorgo che ne devo parlare al passato perché a oggi (esattamente tre mesi dopo la mia iniziale, piacevole scoperta) non ho visto ulteriori progressi per quegli encomiabili lavori.

Ma non solo, perché proprio per quei lavori è diventata sconosciuta la destinazione della struttura, ormai senza più nome, come per l’Innominato manzoniano... quasi fosse disdicevole far sapere all’eventuale, ignaro ospite della città, che a San Salvo esiste anche un Centro Culturale.

Ma voglio sperare che si tratti solo di gravi ritardi o di banale distrazione!