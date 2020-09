Partono i corsi per accompagnatore cicloturistico in Abruzzo

In Abruzzo è possibile diventare Accompagnatore Cicloturistico tramite un nuovo corso, riconosciuto come qualifica professionale dalla Regione Abruzzo, de "Il bosso", in collaborazione con CNA Abruzzo.

L’Accompagnatore cicloturistico accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo anche in lingua straniera informazioni generali sul territorio. L’Accompagnatore cicloturistico sviluppa e propone attività ed itinerari ciclistici in relazione alle effettive capacità individuali delle persone per le quali svolgerà l’attività di accompagnamento. Ha competenza sulle tecniche di guida, di base ed avanzate, sulle propedeuticità tecnico-didattiche e le modalità per svilupparle e consolidarle a seconda del caso e delle fasce d’età cui si rivolge. L’Accompagnatore cicloturistico conosce accuratamente la bicicletta nelle sue diverse tipologie e ne supporta l’uso nelle situazoni tipiche del ciclismo escursionistico e turistico. Sa leggere le mappe e le carte geografiche, disponendo di buone capacità.

Diventare uno dei primi accompagnatori cicloturistici con qualifica regionale è semplice. I requisiti minimi obbligatori per l'accesso al corso son: Possesso di titolo di studio o di qualifica professionale almeno di livello EQF3 ( o superiori (es. diploma, laurea) Per i cittadini stranieri si richiede permesso di soggiorno valido pe rtutta la durata del corso ed una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue Livello EQF della Qualifica in uscita dal corso:

Il programma del corso seguirà quanto richiesto dagli standard formativi della Regione Abruzzo. Durata del corso: 300 ore – 220 ore di lezione in aula 80 ore di tirocinio gestito da IL BOSSO che opera nel settore turistico da oltre 20 anni e da partner affiliati e referenziati come Wolf Tour e Bike Life

SCADENZA ISCRIZIONI CORSO: 23 ottobre 2020

Date prossima edizione autunno 2020: – 23,24, 25 Ottobre 2020 – 6,7,8 Novembre 2020 – 20,21,22 Novembre 2020 – 4,5,6 Dicembre 2020 – 18,19,20 Dicembre 2020 – 15,16,17 Gennaio 2021 – 29,30,31 Gennaio 2021 – 12,13,14 Febbraio 2021 – 25,26,27,28 Febbraio 2021

Quota di partecipazione: 1200 euro Iva inclusa | rateizzabili

Per le iscrizioni rivolgersi a g.marchese@cnaabruzzo.it 328.7945251, inviando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, mail, tel e C. F.