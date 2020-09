Gianluca Senese non è più dirigente del San Salvo Calcio, a comunicarlo oggi è la società

apprendiamo da un comunicato ufficiale della dirigenza del San Salvo Calcio che il Direttore sportivo Gianluca Senese non è più nell' organigramma societario, nelle scorse settimane c'era stato un ingresso che aveva posto il dubbio sulla permanenza dello stesso Senese nell'assetto dirigenziale.

Quanto segue è quanto espresso direttamente sul profilo social ufficiale:L’ASD SAN SALVO CALCIO comunica che da oggi si è sciolto il rapporto in essere con il direttore sportivo GIANLUCA SENESE.

Abbiamo deciso di comunicare solo oggi la notizia in modo da non poter influenzare negativamente l’impegno politico del direttore sportivo in quanto candidato nelle elezioni comunali del proprio comune di residenza.

al Direttore auguriamo le migliori fortune e lo ringraziamo per la professionalità dimostrata.