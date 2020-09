Festa di San Rocco al tempo del Covid-19

Domenica scorsa,20 settembre,a San Salvo si e' festeggiato San Rocco.E' stata una festa molto sentita come ogni anno dai sansalvesi.I festeggiamenti sono iniziati alle ore 18:00 con il Santo Rosario cui e' seguita la Santa Messa all' aperto in piazza San Vitale.Quest' anno per motivi legati al Covid-19 non e' stato possibile fare la tradizionale processione in onore di San Rocco.

"La festa di San Rocco,spiegano don Raimondo Artese e il comitato feste,e' nella tradizione del nostro paese.Molte volte le tradizioni si perdono,specie nel cambiamento epocale che stiamo vivendo.San Rocco,protettore degli appestati,forse quest'anno lo sentiamo un po' vicino,a causa della Pandemia.Spesso non ricorriamo a Dio e ai santi,che sembrano tanto lontani da noi,perche' abbiamo i vaccini o le medicine e ci sentiamo immuni.Oggi,pero' ci sono altre forme di peste che ci colpiscono,spesso senza accorgenece.Proviamo a confrontarci con le nostre realta' e rivedere a quale forma di "peste" dobbiamo chiedere l'aiuto di San Rocco.Ricordare San Rocco puo' essere motivo per riflettere e ripensare sull' essenzialita' delle cose,come fu per San Rocco,che ha scelto,di non essere mendicante per sopravvivere,ma farsi mendicante come colui che ha dato la vita per tutti:il Cristo Signore morto e risorto per noi".