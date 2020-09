In Abruzzo ci sono 43 nuove fattorie didattiche

Sono 43 le aziende abruzzesi che hanno ricevuto l'attestato di operatore di fattoria didattica al termine del corso promosso da Coldiretti Abruzzo e organizzato da Sinergie Education, ente di formazione accreditato dalla Regione. Ben 43 imprenditori agricoli ora si potranno dunque iscrivere all'elenco ufficiale delle fattorie didattiche regionali e svolgere l'attività con scuole ed enti pubblici. "E' un traguardo importante - commenta il direttore di Coldiretti Abruzzo Giulio Federici - un'attività purtroppo non ancora molto sviluppata nella nostra regione che, a regime, sarà un utile affiancamento agli istituti scolastici del territorio. Va anche aggiunto che, proprio in questo momento di emergenza sanitaria, le fattorie sono forse i luoghi più sicuri per l'attività didattica perché è più facile garantire il rispetto delle misure di precauzione per difendersi dal contagio. La nuova sfida si chiama agricoltura sociale che può ben rappresentare il contenitore di un nuovo welfare con opportunità sia per le imprese che per la comunità."