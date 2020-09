L'augurio di Magnacca agli studenti che iniziano il nuovo anno scolastico

Carissime studentesse e carissimi studenti,

sono certa che oggi rientrando a scuola abbiate provato un’emozione diversa rispetto agli anni precedenti.

E’ l’inizio di un anno diverso, perché preceduto da eventi eccezionali.

Posso facilmente immaginare quanto vi sia mancata, in questo tempo sospeso, la vostra scuola, il luogo privilegiato della formazione e della socializzazione, come vi siano mancati i vostri compagni e i vostri insegnanti dopo sei mesi di assenza forzata.

Da mesi stiamo cercando di riprenderci le nostre vite.

Si rientra in classe dopo aver appreso una nuova lezione scoprendo l’insolita necessità di doverci continuare a proteggere da questo nemico invisibile chiamato Covid-19.

Già all’ingresso vi accorgerete delle prescrizioni adottate che hanno cambiato le modalità d’accesso e che condizioneranno le vostre abitudini giornaliere negli spazi che di solito utilizzate a scuola.

Bisognerà vivere e convivere ancora con il coronavirus, senza mai abbassare la guardia, rispettando le semplici regole, che sono a vantaggio di tutti.

L’Amministrazione comunale, i vostri dirigenti Annarosa Costantini e Vincenzo Parente e tutto il personale scolastico, tutti insieme, abbiamo contributo, ognuno per la propria parte, per consentire la vostra presenza in sicurezza.

Si è provveduto all’ulteriore sanificazione degli istituti dopo l’utilizzo di alcune aule per ospitare i seggi elettorali.

Il nuovo anno scolastico rappresenta la ripartenza per l’intera società civile nella consapevolezza di dover raccogliere e vincere una nuova sfida, come ha ricordato solo qualche giorno fa a Vo’ Euganeo il presidente della Repubblica Mattarella.

La scuola è la più grande ricchezza che abbiamo a disposizione che ci aiuta a scoprire i vostri talenti.

Se riapre la scuola possiamo ancora sperare che ci sarà futuro per tutti, nella consapevolezza che con l’aiuto dei vostri insegnanti saprete tirar fuori il meglio di voi.

Carissimi ragazze e ragazzi, siete l’orgoglio della nostra Città e con un abbraccio ideale vi auguro buon anno scolastico.

Tiziana Magnacca

Sindaco di San Salvo